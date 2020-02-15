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Akçay: Bu galibiyet bize gelecek günler için ivme kazandıracak
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AKÇAY: BU GALİBİYET BİZE GELECEK GÜNLER İÇİN İVME KAZANDIRACAK

Mustafa Reşit Akçay, galibiyet sonunda basın mensuplarına konuştu.

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 Akçay konuşmasında "Güçlü bir camiaya, güçlü bir takıma karşı oynadık. Bu galibiyet gelecek günler için bize çok güzel bir ivme kazandıracak. Özgüven olsun, sahadaki duruşumuz olsun önümüze daha iyi bakmayı sağlayacak. Çok mutluyuz. Özverili bir çalışma oldu. Az hata yaptık. Konsantrasyonluyduk. Rakibin boş alanlarını kullanmak için çaba gösterdik. Başardığımızı düşünüyorum." cümlelerine yer verdi.
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