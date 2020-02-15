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Akçay: Gelecek günler için yakıt olacak bir maçtı
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AKÇAY: GELECEK GÜNLER İÇİN YAKIT OLACAK BİR MAÇTI

Akçay: Gelecek günler için yakıt olacak bir maçtı

Ankaragücü’nün Eryaman Stadyumu’nda destan yazdığı maçın sonunda Ankaragüçlü futbolcular ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.

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"Ankaragücü'ne yakışır oyuncular alındı"

 Sedat Ağçay konuşmasında “Çok üst düzey kaliteleri olmasa da karakter olarak Ankaragücü’ne yakışır oyuncular alındı. Eskilerle de iyi bütünleşme oldu. Sahaya yüreğimizi koyarak devam edersek zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ta geldi. Maçtan önce motivasyon konuşması yaptı. Sağolsunlar, Faruk Koca başkanımız da yapılmayacak denilen şeyleri yaptı. Fatih Başkanımız zaten Ankaragücü camiasının tanıdığı bir başkanımız. Bu bütünlükle devam etmeliyiz.” cümlelerine yer verdi.

 Ankaragücü formasıyla ilk golünü atan Saba Lobzhanıdze de verdiği röportajda “ Harika bir mücadele ve taktik sergiledik. Benim için çok özel bir goldü. Kasımpaşa maçı sonrası önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alacağız demiştim ve öyle oldu.” dedi.

 Maçta çok önemli 2 asist yapan Kondrad Michalak ise “Böyle bir ekipte olduğum için gururlu ve mutluyum. Bugün önemli olan puandı.” İfadelerini kullandı.

"Derbi zorlu geçecek"

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, “Bir virajdı. Gelecek günlerle ilgili bize yakıt olacak bir maçtı. Başarımızı seyircimize ve aileme armağan ediyorum. Taraftar çok destekledi. Geride kalan enerjilerimiz açığa çıktı. Akıllı oynadık. Fenerbahçe’nin aşırı özgüvenle pasa ve baskıya yönelik oynadı. “ dedi ve haftaya oynanacak derbi için de zorlu bir karşılaşma olacağını söyledi.

 
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