Ankaragücü Eryaman'da destan yazdı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 22. hafta karşılaşmasında, Eryaman Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk eden MKE Ankaragücü, misafir takımı 2 - 1'lik skorla mağlup ederek destan yazdı.

Orgil ve Pazdan'ın sakatlıkları nedeni ile ideal 11'i ile sahaya çıkamayan Ankaragücü tıka basa dolu tribünlerde muhteşem bir taraftar desteği ile çıktı.

Takımların ilk 11'leri

Ankaragücü: Ricardo,Kitsiu, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Fatt, Saba, rodrigues, Michalak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

Yaklaşık 1 sene önce açılan Eryaman Stadyumunda seyirci rekoru kırıldığı tahmin edilirken Protokol tribününe ait otoparkta yer kalmadı.

Defansta Alihan'a orta sahada Sedat - Faty ikilisine forma şansı veren Mustafa Reşit Akçay, Rodrigues gibi hızlı oyuncular ile kontraataktan pozisyon üretmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adamın en büyük silahlarından Orgill'in yokluğu Ankaragücü'nün skor üretmede zorlanmasına neden olacak gibi.

3: Karşılaşmada ilk pozisyonu Fenerbahçe buldu. Ceza alanı dışında topla buluşan Ozan'ın vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.

4: Sol çarprazda oldukça zor bir pozisyonda Dirar'ın vuruşu kaleci Frederich'de kaldı.

13: GOL Orta sahada Sedat'dan gelen topta Altay'ı geçen Michalak, kafa pası ile topu Saba'nın önüne indirdi. Saba'ya sadece topu boş kaleye göndermek kaldı.

18: Fenerbahçe'de Deniz'in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tolga'nın vuruşunu kaleci Fredrich harika kurtardı.

20: Fenerbahçe defansını boş yakalayan Rodrigues, Saba'ya harika bir pas indirdi. Rakip takım defansının hızlı pozisyon alması, Saba'nın topla oyunda yavaş kalması nedeni ile Ankaragücü, 2 farklı üstünlük şansını elinden kaçırdı.

23: Maçta net pozisyonları harcayan taraf Ankaragücü. Savunmanın merkezinden kaleci ile karşı karşıya kalan Michalak, çok uygun pozisyonda topu kaleci Altay'ın üzerine attı.

Maçın ilk 25 dakikalık bölümünde Fenerbahçe, Ankaragücü defansını kanatlardan aşmaya çalışırken Ankaragücü kontraataklarla rakibine karşı net pozisyonlar yakaladı.

40: Karşılaşmada ilk sarı kartı Michalak ile çıktığı hava topunda rakibe faul yapan İsla gördü...

Fenerbahçe'de ikinici yarının başında Tolga Ciğerci'nin yerine Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

51: Alihan'ın kafasıyla kendi kalesine gönderdiği gol VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

61: Ankaragücü'nde Sedat Ağçay'ın yerine Atilla Turan oyuna girdi.

66: Fenerbahçe'de Emre Belözoğle yerine Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

70: Ozan Tufan'ın defans arkasına gönderdiği pas şçşin hareketlenen Isla'ya ofsayt byrağı kalktı.

72: Ankaragücü'nde Saba'nın yerine İlhan Parlak pyuna dahil oldu.

75: GOL Ceza yayı önünde topla buluşan Rodriues, Deniz Türüç'ü geçerek topu ağlara gönderdi. Rodrigues'in golüyle Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı.

85: Fenerbahçe'de Gustavo sarı kart gören isim oldu. Bu sarı kartın ardından Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Hakem Kalkavan, maçın sonuna 6 dakika ekledi ve 90+6. dakikada Ser4dar Aziz takımının tek golünü kaydetti ve Ankaragücü bu zorlu maçı 2-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı

Ankaragücü taraftarları alınan 2-1'lık galibiyetin ardından futbolcular, teknik kadro ve yönetimie büyük sevgi gösterilerinde bulundu....