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Ankaragücü tribünlerinde rekor
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ANKARAGÜCÜ TRİBÜNLERİNDE REKOR

Ankaragücü tribünlerinde rekor

Ankaragücü taraftarı tribünleri tıka basa doldurdu.

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 22'inci haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe mücadelesinde, Ankaragüçlüler takımını yalnız bırakmadı. Tribünler tıka basa dolarken biletli seyirci sayısı 18487'ye ulaştı. Misafir tribünündeki 1265 seyirciyle birlikte toplam sayı 19752'yi buldu.
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