77 yıl 10 ay 2 gün...

Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay ile Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Eryaman Stadı'ndaki kucaklaşmaları sahanın en yaşlı 2 futbolcusunun dostluğunu sergiledi.

38 yıl 4 ay 24 gün önce doğan Sedat Ağçay, kendisinden 11 ay 15 gün büyük abisi Emre Belözoğlu ile maç öncesi kucaklaştı.

Profesyonel futbol tarihimizde önemli yeri olan iki oyuncunun birbirine sarılması maç öncesi hoş bir enstantane oldu.