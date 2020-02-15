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Ankaragücü'ne şok
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ANKARAGÜCÜ'NE ŞOK

Ankaragücü'ne şok

Ankaragücü'nde kadrolar belli oldu. Kadrodaki eksiklik dikkat çekti.

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 Süper Lig'in 22'inci haftasında Ankaragücü'nün evinde oynayacağı Fenerbahçe maçında kadrolar belli oldu. 

 Ankaragücü karşılaşmaya; Rıcardo, Kıtsıou, Alihan, Kulusıc, Pinto, Lukasık, Sedat, Faty, Rodrigues, Mıchsalak, Saba ilk 11'i ile çıkacak.

Başkent ekibinin kadrosunda Orgıll'in yer almaması dikkat çekti.  Orgıll, ayağında oluşan ödem sebebiyle sahaya çıkamayacak.
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