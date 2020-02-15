ADANA'DA ANKARA RÜZGARI!

KBSL 18. Haftasında Adana Atatürk Spor Salonunda oynanan B.B Adana- Çankaya Üniversitesi karşılaşmasında kazanan Çankaya Üniversitesi oldu.

Son periyota 31-18 önde giren Çankaya Üniversitesi, 4. periyot sonunda B.B Adanayı 79-101 yendi.Alınan bu galibiyet ile beraber Çankaya Üniversitesi 25 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti.

Maçın en skorer oyuncusu Çankaya Üniversitesinden 35 sayı 4 ribaund 7 asist ile Tan White oldu.