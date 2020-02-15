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ADANA'DA ANKARA RÜZGARI!
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ADANA'DA ANKARA RÜZGARI!

ADANA'DA ANKARA RÜZGARI!

Çankaya Üniversitesi B.B. Adanayı 79-101 yendi.

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KBSL 18. Haftasında Adana Atatürk Spor Salonunda oynanan B.B Adana- Çankaya Üniversitesi karşılaşmasında kazanan Çankaya Üniversitesi oldu.
Son periyota 31-18 önde giren Çankaya Üniversitesi, 4. periyot sonunda B.B Adanayı 79-101 yendi.Alınan bu galibiyet ile beraber Çankaya Üniversitesi 25 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti. 
Maçın en skorer oyuncusu Çankaya Üniversitesinden  35 sayı 4 ribaund 7 asist ile Tan White oldu. 

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