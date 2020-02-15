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OGM Ormanspor rahat kazandı
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OGM ORMANSPOR RAHAT KAZANDI

OGM Ormanspor rahat kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor sahasında İzmit Belediyespor’u 88-66 mağlup etti.

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Kadınlar Basketbol Süper Lig’inin 18. haftasında OGM Ormanspor, sahasında İzmit Belediyespor’u 88-66 yendi.

Alınan bu sonuçla Ormanspor ligde 12. Kez galip gelirken,İzmit Belediyespor ise  8 galibiyette kaldı.

Başkent ekibinde Arike Ogunbowale 23 sayı, Angelica Robinson 22 sayı 11 ribaund,Courtney Paris 21 sayılık performans sergiledi.

Editör: Sema Demet

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