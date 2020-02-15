OGM Ormanspor rahat kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Lig’inin 18. haftasında OGM Ormanspor, sahasında İzmit Belediyespor’u 88-66 yendi.
Alınan bu sonuçla Ormanspor ligde 12. Kez galip gelirken,İzmit Belediyespor ise 8 galibiyette kaldı.
Başkent ekibinde Arike Ogunbowale 23 sayı, Angelica Robinson 22 sayı 11 ribaund,Courtney Paris 21 sayılık performans sergiledi.
Editör: Sema Demet
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.