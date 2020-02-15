﻿
Halkbank evinde galip
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK EVİNDE GALİP

Halkbank evinde galip

Efeler Ligi 18.hafta maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti.

300 Okunma

Halbank, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 Halbank kazandı. Başkent takımı, alınan bu sonuçla 3 maç art arda galibiyet elde etmiş oldu.

İlk seti 25-20 Halbank aldı. İkinci sete İBBSK etkili başlarken, teknik molaya 12-9 konuk takım üstünlüğüyle girildi. Sonlara doğru etkisini arttıran Halkbank seti  26-24 kazandı.

Üçüncü  sete baştan sona kadar hakim olan Halkbank, bu hakimiyeti oyun sonuna kadar sürdürerek seti 25-19 önde tamamladı.

Ev sahibi takımda Toncek Stern, 18 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Editör: Sema Demet

ETİKETLER
Ankaragücü tribünlerinde rekor
77 yıl 10 ay 2 gün...
Ankaragücü'ne şok
ADANA'DA ANKARA RÜZGARI!
OGM Ormanspor rahat kazandı
Etimesgut Belediyespor, sahasında galip gelemedi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿