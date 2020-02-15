Halkbank evinde galip

Halbank, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 Halbank kazandı. Başkent takımı, alınan bu sonuçla 3 maç art arda galibiyet elde etmiş oldu.
İlk seti 25-20 Halbank aldı. İkinci sete İBBSK etkili başlarken, teknik molaya 12-9 konuk takım üstünlüğüyle girildi. Sonlara doğru etkisini arttıran Halkbank seti 26-24 kazandı.
Üçüncü sete baştan sona kadar hakim olan Halkbank, bu hakimiyeti oyun sonuna kadar sürdürerek seti 25-19 önde tamamladı.
Ev sahibi takımda Toncek Stern, 18 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Editör: Sema Demet
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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