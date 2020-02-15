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Etimesgut Belediyespor, sahasında galip gelemedi
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR, SAHASINDA GALİP GELEMEDİ

Etimesgut Belediyespor, sahasında galip gelemedi

TFF 2. Lig’de Etimesgut Belediyespor, sahasında Uşakspor’a 2-1 mağlup oldu.

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Uşakspor’u konuk eden Etimesgut Belediyespor, 26. dakikada Furkan Ünver’in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 30. dakikada Abdullah Balıkçı ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

81. dakikada konuk ekip Kadir Arı’nın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Başkent ekibi, 27 puanda kalırken, konuk ekip puanını 31’e yükseltti.

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