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Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları tamam
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ALANYASPOR HAZIRLIKLARI TAMAM

Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları tamam

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde hazırlıklar Alanya'da yapılan antrenmanla sona erdi.

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Yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuğu olacak Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tamamlandı.

Isınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanı Kulüp başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleride izledi.

Antrenmanın son bölümünde ise Alanya’da yaşayan Ankaragücü taraftarları hoşgeldin ziyaretinde bulunarak, baklava ikram etti.

Başkent ekibinde sakatlıkları devam eden Ayite, Polomat, Sadio Diallo ve Arda haricinde eksik yer almıyor.

Editör: Sema Demet
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