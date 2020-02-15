Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları tamam

Yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuğu olacak Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tamamlandı.
Isınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanı Kulüp başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleride izledi.
Antrenmanın son bölümünde ise Alanya’da yaşayan Ankaragücü taraftarları hoşgeldin ziyaretinde bulunarak, baklava ikram etti.
Başkent ekibinde sakatlıkları devam eden Ayite, Polomat, Sadio Diallo ve Arda haricinde eksik yer almıyor.
Editör: Sema Demet
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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