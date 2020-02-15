Ankara Demirspor maçına kar engeli

Ankara Demirspor ve Sivas Belediyespor arasında bugün saat 13.00’de oynanacak karşılaşma kar yağışı nedeniyle Pazar gününe ertelendi.
Başkent ekibi 47 puanla 2. sırada yer alırken, Sivas Belediyespor 28 puanla 13. sırada bulunuyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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