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Ankara Demirspor maçına kar engeli
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ANKARA DEMİRSPOR MAÇINA KAR ENGELİ

Ankara Demirspor maçına kar engeli

TFF 2. Ligde bugün oynanması gereken Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı Pazar gününe ertelendi.

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Ankara Demirspor ve Sivas Belediyespor arasında bugün saat 13.00’de oynanacak karşılaşma kar yağışı nedeniyle Pazar gününe ertelendi.

Başkent ekibi 47 puanla 2. sırada yer alırken, Sivas Belediyespor 28 puanla 13. sırada bulunuyor.
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