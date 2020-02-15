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KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİNDE KRİTİK MAÇ
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KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİNDE KRİTİK MAÇ

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİNDE KRİTİK MAÇ

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİNİN 18. HAFTASINDA B.B. ADANA BASKETBOL TAKIMI İLE ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ADANA'DA KARŞILAŞACAK.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında B:B Adana Basketbol Takımı ile Çankaya Üniversitesi arasında kritik bir maç oynanacak.
Ligde  9 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti ile 6. sırada yer alan ve maç eksiği  bulunan Çankaya  ile 7 galibiyet 9 mağlubiyeti ile 7. sırada bulunan Adana ekibi Adana'da çok önemli bir maç için karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan son 7 maçta Ankara temsilcisi 4 galibiyet alırken Adana temsilcisi 3 kez galip geldi.

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