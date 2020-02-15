﻿
Türk Telekom, yarı finalde elendi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK TELEKOM, YARI FİNALDE ELENDİ

Türk Telekom, yarı finalde elendi

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final’de Türk Telekom, Fenerbahçe Beko’ya 83-81 mağlup oldu.

319 Okunma

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko’ya 83-31 yenilerek Türkiye Kupasına veda etti.

Mücadelenin ilk periyodunda Türk Telekom dış atışlarda, Fenerbahçe ise boyalı alanla sayı buldu. İlk periyot 23-21 Türk Telekom üstünlüğü ile sona erdi.

Başkent  ekibi, devre arasına da 48-45 önde girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısına  karşılıklı basketlerle başlanıldı.  Periyot boyunca dengeli giden oyunda Fenerbahçe Beko bitime 50 saniye kala skora eşitliği getirdi ve son çeyreğe 60-60 girildi.

Fenerbahçe Beko, 35. dakikada 76-71 öne geçti. Moladan Campbell’in basketiyle moladan dönen Türk Telekom, Johnson’un basketiyle bitime 1 dakika 30 saniye kala skoru eşitledi. Kıyasıya çekişmeyle geçen son bölüme Fenerbahçe Beko’nun 82-79’luk üstünlüğüyle başlanıldı.  Maç Andre De Colo’nun faul atışları sonrası attığı basketlerle 83-81 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğüyle bitti.

Final karşılaşması, 16 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Ankara Spor Salonunda oynanacak.

Editör: Sema Demet

ETİKETLER
Ankaragücü tribünlerinde rekor
77 yıl 10 ay 2 gün...
Ankaragücü'ne şok
ADANA'DA ANKARA RÜZGARI!
OGM Ormanspor rahat kazandı
Halkbank evinde galip
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿