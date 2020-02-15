Türk Telekom, yarı finalde elendi

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko’ya 83-31 yenilerek Türkiye Kupasına veda etti.
Mücadelenin ilk periyodunda Türk Telekom dış atışlarda, Fenerbahçe ise boyalı alanla sayı buldu. İlk periyot 23-21 Türk Telekom üstünlüğü ile sona erdi.
Başkent ekibi, devre arasına da 48-45 önde girdi.
Karşılaşmanın ilk yarısına karşılıklı basketlerle başlanıldı. Periyot boyunca dengeli giden oyunda Fenerbahçe Beko bitime 50 saniye kala skora eşitliği getirdi ve son çeyreğe 60-60 girildi.
Fenerbahçe Beko, 35. dakikada 76-71 öne geçti. Moladan Campbell’in basketiyle moladan dönen Türk Telekom, Johnson’un basketiyle bitime 1 dakika 30 saniye kala skoru eşitledi. Kıyasıya çekişmeyle geçen son bölüme Fenerbahçe Beko’nun 82-79’luk üstünlüğüyle başlanıldı. Maç Andre De Colo’nun faul atışları sonrası attığı basketlerle 83-81 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğüyle bitti.
Final karşılaşması, 16 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Ankara Spor Salonunda oynanacak.
Editör: Sema Demet
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