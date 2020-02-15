Altındağ Belediye Başkanı Balcı Abdulsamet'i yalnız bırakmadı

Ankaragücü taraftarı engelli birey Abdulsamet Bezci'yi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca doğumgününde yalnız bırakmayarak, Karapürçek'te ki evinde ziyaret etti ve Abdulsamet'in yeni yaşını kutladı. Klasspor Tv'de Cuma akşamları yayınlanan Maça Çeyrek Kala programında da Abdulsamet unutulmayarak yeni yaşı kutlandı. Abdulsamet'e bir ömür sağlıklı bir yaşam diliyoruz.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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