İsmet Taşdemir: Oyundan ve mücadeleden memnunum

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İzmir'den mağlubiyetle döndükleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Rakiplerine karşı iyi önlem aldıklarını ve Altınordu'nun zaaflarından yararlandıklarının altını çizen Taşdemir, "Zor bir maçtı aslında. Altınordu güçlü bir takım. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Bunu önümüzdeki maçlara da yansıtırsak hedeflediğimiz puanları alırız." ifadelerini kullandı.