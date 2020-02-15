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İsmet Taşdemir: Oyundan ve mücadeleden memnunum
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İSMET TAŞDEMİR: OYUNDAN VE MÜCADELEDEN MEMNUNUM

İsmet Taşdemir: Oyundan ve mücadeleden memnunum

Osmanlıspor’un Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.

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Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İzmir'den mağlubiyetle döndükleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Rakiplerine karşı iyi önlem aldıklarını ve Altınordu'nun zaaflarından yararlandıklarının altını çizen Taşdemir, "Zor bir maçtı aslında. Altınordu güçlü bir takım. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Bunu önümüzdeki maçlara da yansıtırsak hedeflediğimiz puanları alırız." ifadelerini kullandı.

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