Osmanlıspor galibiyeti son anda kaçırdı

TFF 1. Lig’in 22. hafta maçında Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu ile karşılaştı.
İzmir Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılalma 2-2 sona erdi.
Osmanlıspor’un gollerini 17. dakikada Halil İbrahim, 22. dakikada Blagojevic atarken, ev sahibi takımın gollerini 9. dakikada Metehan, 87. dakikada Okan kaydetti.
Başkent ekibi aldığı 1 puanla 18 puana yükselirken, Altınordu ise puanını 24 yaptı.
Osmanlıspor, önümüzdeki hafta Menemen Belediye’yi ağırlayacak.
Editör: Sema Demet
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