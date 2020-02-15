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Osmanlıspor galibiyeti son anda kaçırdı
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OSMANLISPOR GALİBİYETİ SON ANDA KAÇIRDI

Osmanlıspor galibiyeti son anda kaçırdı

TFF 1. Lig’in açılış maçında Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu ile beraber kaldı.

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TFF 1. Lig’in 22.  hafta maçında Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu ile karşılaştı.

İzmir Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılalma 2-2 sona erdi.

Osmanlıspor’un gollerini 17. dakikada Halil İbrahim, 22. dakikada Blagojevic atarken, ev sahibi takımın gollerini 9. dakikada Metehan, 87. dakikada Okan kaydetti.

Başkent ekibi aldığı 1 puanla 18 puana yükselirken, Altınordu ise puanını 24 yaptı.

Osmanlıspor, önümüzdeki hafta Menemen Belediye’yi ağırlayacak.

Editör: Sema Demet

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