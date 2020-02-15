Rakip Altay

Çıktığı son 4 lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7. sıraya kadar gerileyen Keçiörengücü yarın sahasında Altay'ı devirmeye çalışarak hem yeniden üst sıralara tırmanmayı hemde 4 maç aradan sonra galip gelmeyi arzuluyor.Üst üste aldığı kötü sonuçlara ligin ikinci yarısında adeta kabus yaşayan Keçiörengücü, yarın saat 14:00'te İzmir ekibi Altay'ı yenerek kabusa son vermeye çalışacak. Ligde topladığı 29 puanla kendine 7. sırada yer bulan Serkan Özbalta'nın öğrencileri bu sezon çıktıkları 21 lig maçında 7 galibiyet 6 beraberlik 8 mağlubiyet almıştı. Aktepe Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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