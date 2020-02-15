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Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanında
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GENÇLERBİRLİĞİ, ALANYASPOR DEPLASMANINDA

Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig’in 22. haftasında Gençlerbirliği yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak.

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Saat 13.30'da başlayacak maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak.

Gençlerbirliği, 21 puanla 13. sırada yer alırken, rakibi Aytemiz Alanyaspor 39 puanla 4. Sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2-0 mağlup olurken, Alanyspor ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Başkent  ekibinde sakatlıkları devam eden Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Editör: Sema Demet

 
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