Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanında

Saat 13.30'da başlayacak maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak.
Gençlerbirliği, 21 puanla 13. sırada yer alırken, rakibi Aytemiz Alanyaspor 39 puanla 4. Sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2-0 mağlup olurken, Alanyspor ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.
Başkent ekibinde sakatlıkları devam eden Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alacak.
Editör: Sema Demet
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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