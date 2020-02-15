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Renktaşlar 102. kez Kozlarını Paylaşacak
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RENKTAŞLAR 102. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAK

Renktaşlar 102. kez Kozlarını Paylaşacak

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü sahasında renktaşı Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Geçtiğimiz hafta deplasmanda Malatyaspor'u 1-0 yenerek uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Ankaragücü bu akşam evinde renktaşı Fenerbahçe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek çalışacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 102 Fenerbahçe'nin 64, başkent temsilcisinin 10 galibiyeti bulunuyor. İki takım geride kalan 27 maçtan ise berberlikle ayrılıp birer puana razı olmuştu. Ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe rakibi Ankaragücü'nü 2-1 malup etmişti. Renktaşlar geçen sezon Ankara'da karşılaştıkları son maçtan ise berabere ayrılıp hanelerine 1 puan yazdırmıştı. Eryaman Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
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