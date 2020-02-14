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Büyükşehir Belediyesi amatör spora kaynak ayıracak mı?
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AMATÖR SPORA KAYNAK AYIRACAK MI?

Soner Cengiz: Ankaragücü sahasının yapılması ne kadar acilse amatör spora yardım da o kadar önemli.

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 Ankara Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan MHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Soner Cengiz, amatör spor kulüpleri ile ilgili 6 ay önce verilen önergenin sonuç bulmamasına dikkat çekti. 

 Çocuklarımız üşüyor diyen Cengiz konuşmasında " Ankaragücü sahasının acilen yapılması ile ilgili başkanlık yazısı gelmişti. Ankaragücümüz adına çok güzel bir karar verildi. Fakat amatör spor kulüpleriyle ilgili 6 ay önce vermiş olduğumuz önerge var. Bu önerge ayni ya da nakdi yardım ile ilgiliydi. Üzerinden 6 ay geçmesine rağmen bir şey yapılmadı. Ankaragücü'nün sahaya ne kadar acil ihtiyacı varsa bu nakdi yardımında amatör spor yapan çocuklarımıza çok büyük faydası var.  Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu önergenin tekrar gündeme gelmesini ve bir an önce yapılmasını arz ediyorum. İlçe belediyelerimiz bu yardımları yapıyorlar ama büyükşehir belediyemizin de kaynak ayrıması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

 

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