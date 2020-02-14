Adnan Şentürk: Yeni bir yapılanma içindeyiz

Çankaya FK Teknik Direktörü Adnan Şentürk, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Rakip güçlü bir takım ve ilk 4 sırada yer alıyor. Oyunu bozan bir anlayışları var. 3 haftadır müsabakalara hazırlanırken gücümüzü de arttırmaya çalıştık. Oyuncular inanılmaz bir reaksiyon gösterdiler ve bu güce sahip olmaları beni de şaşırttı. Kalpten oynamak avantaj sağlıyor ve oyunun sonuna kadar da maçı bırakmadılar. Bir bütün oldu oynayan ve oynamayan oyuncular. Artık bu maçı baz alacağız. Cemre yerine oynattığım oyuncu çok genç ve gelecek vaad eden bir futbolcu. Cemre'yi sonradan oyuna alarak onun tecrübelerinden faydalanmaya çalıştık. Takım maçın 90 dakikasına planlanmış şekilde sahadaydı ve uygulayabildik" dedi.

Çankaya FK'da beraberlik golünü atan Cemre Atmaca, "Biz iyi bir takımız ama şanssızlığımızı kıramamıştık. 2. yarıda kazanamıyorduk ama bu iş inanma ve savaşma işi. Çalışınca Allah ödülünü veriyor. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Seri yapma peşindeydik ama kötü goler yüzünden bu seriyi yapamamıştık. Kaliteli ve ligin üstünde bir takımız. Üzerimizde ki galip gelememe durumunu da çözmüş olduk. İnşallah seriye başlarız" ifadelerini kullandı.

Çankaya FK'nın galibiyet golünü atan Mutlu İlengöz, "Haftalarca iyi oynuyor ama sonuca gidemiyorduk. Play-off hedeflerken kendimizi düşme potasında bulduk. Değerli bir 3 puan aldık. Yarın ki sonuçları bekleyeceğiz. Şu an da rakibin 40 puanı var bizim 28 oldu ama aradaki futbol farkı ortada. Biz bilinçli oynuyoruz, doğaçlama oynamıyoruz" dedi.

Çankaya FK'da iyi bir performans sergileyen Mert Kurt, "İlk yarıda iyi oynadık, ikinci yarıda biraz daha üstüne koyduk. Gerçekten inandık ve mücadele sonucu 3 puan aldık. Rakipte sert mücadele verdi. İlk devreye de kötü başlamıştık, Aksaray maçı sonrası ivme yakalamıştık. Yine aynısını yaparak Play-off'a yükselmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Çankaya FK'nın bir diğer önemli futbolcusu Furkan Tütüncü ise, "3-4 haftadır şanssız goller yiyorduk bu maçta şanssızlığımızı kırdığımız için çok mutluyuz. Mücadelemizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum ve inşallah seri başlangıcı olur" dedi.

HABER: MERT DOKUZOĞLU