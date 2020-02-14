Ankaragücü'nde tek eksik var

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 22. hafta karşılaşmasında, Eryaman Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olacak olan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve teknik ekibin yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ile başladı.
Antrenmanda 5’e 2 gruplara ayrılan takım top kapma ve pas çalışması yaptı. Takım, daha sonra duran top organizasyonlarına çalıştı. Antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.
Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, omzundan sakatlığı devam eden Korcan Çelikay yapılan antrenmana katılmadı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 22. hafta karşılaşmasında, Eryaman Stadyumu’nda 20.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek olan MKE Ankaragücü, yapılan son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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