Çankaya FK, tecrübeli isimleriyle kazandı

25 puanda haftaya başlayan Çankaya FK, 40 puanda şampiyonluk hedefleri olan 68 Aksarayspor'u Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda ağırladı. İlk yarıda karşılaşma karşılıklı pozisyonlar ile geçerken, konuk ekip 36'da Ömer Çiçek ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 68 Aksarayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya Cemre Atmaca değişikliğiyle başlayan Çankaya FK, ikinci devre boyunca tempolu oyununu sürdürdü. 72. dakikada tecrübeli golcü Cemre Atmaca'nın jeneriklik golüyle skorda denge yakalayan Çankaya FK, 89'da Mutlu İlengöz'ün golüyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip bu mağlubiyetle 40 puanda kalırken, Başkent ekibi Çankaya FK, puanını 28'e yükseltti ve düşme hattından uzaklaştı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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