Gençlerbirliği Alanyaspor maçına hazır

Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla hazırlıkların Ankara etabını tamamladı. Başkent ekibi ısınma hareketleri ve taktik çalışması ile geçilen ilk bölümün ardından son bölümde oynanan eğlenceli oyun ile günü tamamladı. Gençlerbirliği gece saatlerinde Alanya’da olacak ve maç için son antrenmanını yarın Alanya’da gerçekleştirecek.Gençlerbirliği'nin rakibi Aytemiz Alanyaspor ligde 39 puanla 4. sırada bulunuyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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