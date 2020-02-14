﻿
Fenerbahçe'ye kötü haber
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye Ankaragücü maçı öncesi kötü haber

1215 Okunma

Süper Lig'ın 22. haftasında Eryaman stadında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe de Garry Rodrigues şoku yaşanıyor.

 Yıldız oyuncunun  arka üst adalesindeki sakatlık nedeniyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. Rodrigues'in Galatasaray ve Antalyaspor maçında da forma giyemeyeceği açıklandı.

20 maçta forma giyen yıldız oyuncunun bu sezon 3 gölü 5 asisti bulunuyor .Toplamda 1391 dakika sahada kaldı. 

 


 
Ankaragücü'nde tek eksik var
Maça Çeyrek Kala bugün 20.00'da
Dörtlü Finaller öncesi Burak Gören'den açıklamalar
PFDK'dan Başkent kulüplerine ceza
1
Ankaragücü karşısında bambaşka Fenerbahçe
Akdoğan: Ligde kaldığımızda şampiyon olduk diyeceğiz
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿