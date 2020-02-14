Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'ın 22. haftasında Eryaman stadında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe de Garry Rodrigues şoku yaşanıyor.
Yıldız oyuncunun arka üst adalesindeki sakatlık nedeniyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. Rodrigues'in Galatasaray ve Antalyaspor maçında da forma giyemeyeceği açıklandı.
20 maçta forma giyen yıldız oyuncunun bu sezon 3 gölü 5 asisti bulunuyor .Toplamda 1391 dakika sahada kaldı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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