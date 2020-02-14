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Maça Çeyrek Kala bugün 20.00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20.00'DA

Ankara takımlarının oynayacağı maçlar bu programda konuşuluyor.

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MKE Ankaragücü, evinde Rodrigues'siz Fenerbahçe'yi yenebilecek mi? Gençlerbirliği, Alanya deplasmanından 3 puanla dönebilecek mi? Osmanlıspor, Altınordu deplasmanında nasıl bir performans gösterecek? Keçiörengücü, Altay maçında nasıl bir performans gösterecek? Hepsi ve daha fazlası Maça Çeyrek Kala'da. Sakın kaçırmayın...

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