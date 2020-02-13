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Gençlerbirliği Minik Yüzücüleri havuzda devleştiler
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GENÇLERBİRLİĞİ MİNİK YÜZÜCÜLERİ HAVUZDA DEVLEŞTİLER

Gençlerbirliği Minik Yüzücüleri havuzda devleştiler

7-8-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda 2012-2011-2010 doğumlu sporcuların katıldığı Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonasına Gençlerbirliği damga vurdu.

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GENÇLERBİRLİĞİ MİNİK YÜZÜCÜLERİ HAVUZDA DEVLEŞTİLER

7-8-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda 2012-2011-2010 doğumlu sporcuların katıldığı Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası müsabakasında Gençlerbirliği sporcuları damga vurdular ve şampiyonayı 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladılar.
Dereceye giren isimler şu şekilde oldu:
Asya Altın 50 m Sırtüstü stilinde 00.40.81 derecesi ile Ankara 1.’si ALTIN MADALYA
4*50 Karışık KADIN Bayrak yarışında Ankara Şampiyonu 4 ALTIN MADALYA;
2010 Doğumlu Su Perilerimiz Ela Orhan -Asya Altın -Sevde Kaya -Öykü Özbek 02.50.92’lik derece ile 1. Olarak Ankara Şampiyonu olmuşlardır.
Sevde Kaya 50 m Kelebek stilinde 00.38.72 derecesi ile Ankara 2.’si GÜMÜŞ MADALYA
Öykü Özbek 100 m Kelebek stilinde 01.47.00 derecesi ile Ankara 3.’sü BRONZ MADALYA
Asya Altın 200 m Karışık stilinde 03.16.21 derecesi ile Ankara 3.’sü BRONZ MADALYA
Asya Altın 100 m Sırtüstü stilinde 01.29.50 derecesi ile Ankara 3.’sü BRONZ MADALYA

Minik yüzücülerin antrenörü Tolga Hato; başarıdan dolayı duydukları büyük sevinci dile getirirken; yüzme branşına eşsiz katkılarından dolayı da Muart Cavcav’a teşekkürlerini sundu. Hato sözlerini şu şekilde noktaladı:
Başkanımız Murat Cavcav’ın yüzme branşımıza vermiş olduğu büyük destekler sayesinde önemli başarılar elde ettik, hedeflerimiz için durmadan çalışacağız ve hep Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak hak ettiğimiz konumda olacağız.
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