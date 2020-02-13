Osmanlıspor İzmir'de çıkış arıyor

TFF 1.Lig'de 17 puanla 15'inci sırada yer alan Osmanlıspor, Altınordu’yla yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. TFF 1. Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Altınordu’yla karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Havayoluyla bugün maçın oynanacağı İzmir’e geçen mor-sarılı ekip, akşam saatlerinde Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde haftanın son antrenmanına çıktı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman, 6’ya 3 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas organizasyonunda bulunan mor-saralı ekip, sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor, Boluspor galibiyetinden sonra Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalmış, son 2 maçında ise Adanaspor'a 3-1, Bursaspor'a ise evinde 4-2 kaybetmişti. Rakip Altınordu ise 23 puanda yer alırken, son maçında Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olmuştu.