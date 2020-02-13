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Dörtlü Finaller öncesi Burak Gören'den açıklamalar
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DÖRTLÜ FİNALLER ÖNCESİ BURAK GÖREN'DEN AÇIKLAMALAR

Dörtlü Finaller öncesi Burak Gören'den açıklamalar

Ankara'da düzenlenecek Solgar Vitamin Dörtlü Finalleri öncesi Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Tarihimize yakışır bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" dedi.

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Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Solgar Vitamin Dörtlü finalleri öncesi yaptığı açıklamada,  "Öncelikle Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmayı başardığımız için çok mutluyuz. Çeyrek finaldeki rakibimiz Pınar Karşıyaka, bu seneki organizasyonu ve kazandığı başarılar ile sezonun en dikkat çekici ekiplerinden bir tanesi. Değerli bir takımı yenerek Dörtlü final'e kalmak da bizim açımızdan önemli ve gurur verici. Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda son iki sezondur yarı finale kalmayı başarıyoruz. Bu, kulübümüzün sportif istikrarı adına çok değerli. Dörtlü finaldeki rakibimiz Fenerbahçe Beko, kadro yapısı ile sadece ING Basketbol Süper Ligi'nin değil, Euroleague'in de en değerli kadrolarından bir tanesine sahip. Dörtlü final'de kulübümüze, tarihimize yakışır bir mücadele ortaya koymak ve bu değerli organizasyonda final oynamak için mücadele etmek istiyoruz. Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda Dörtlü final'e kalan dört değerli takıma da başarılar dilerim. Tüm Ankaralı basketbolseverleri bu keyifli mücadelelere bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. 

 

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