Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları devam ediyor

Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla bitirdi. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra yarı sahada taktik çalışma ile devam etti.Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çift kale ile sona erdi.
Tedavileri devam eden Ayite ve Polomat bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.
Editör: Sema Demet
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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