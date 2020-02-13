﻿
Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları devam ediyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ALANYASPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

279 Okunma

Alanyaspor  karşılaşmasının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla bitirdi. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra yarı sahada taktik çalışma ile devam etti.Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çift kale ile sona erdi.

Tedavileri devam eden Ayite ve Polomat bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

Editör: Sema Demet
PFDK'dan Başkent kulüplerine ceza
Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı tekrar edilecek mi?
Hasan Şengel'e plaket verildi
Sörloth, PFDK'ya sevk edildi
Gençlerbirliği Teknik ekibi ve altyapı antrenörleri kahvaltıda buluştu
Alanyaspor maçı öncesi sevindirici haber
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿