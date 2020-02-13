FIFA'DAN FUTBOLCU ALACAKLARI AÇIKLAMASI

IFA ve Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPRO), kulübü kapanan, iflas eden, isim değişikliğine uğraması sebebiyle geride kalan kulüpten parasını alamayan futbolcuların alacakları öncelikli olmak üzere elinde kesinleşmiş mahkeme kararı veya UÇK kararı bulunan futbolcuların alacaklarını tahsil edebilmeleri için çalışmaya başlandığı açıklandı.

FIFA ve FIFPRO arasındaki görüşmeler sonrasında konuyla ilgili bir kurul oluşturulması kararlaştırılırken, futbolcuların alacaklarının tamamının değil, bir kısmının ödenerek mağduriyetlerin giderileceği ifade edildi.

KULÜBÜNDEN PARASINI ALAMAYAN HERKES DEĞİL, KULÜBÜ KAPANAN, ÖDEME ALACAK MUHATAP BULAMAYAN FUTBOLCULAR ÖNCELİKLİ OLARAK BAŞVURU YAPABİLECEK

BU ANLAŞMA NEDEN YAPILIYOR?

Dünya genelinde konuyla ilgili oluşturulan raporlar ve 2016 FIFPro Küresel İstihdam Raporu'nda futbolcuların çalışma koşulları detaylıca incelenmişti. O günden bu güne her yıl futbolcuların alacak davalarının katlanarak çoğaldığı verilerle ortaya kondu.

Futbolcusuna ödeme yapmakta zorlanan dünya çapındaki kulüplerin mağdur ettiği futbolcu sayısının daha da artmaması için bu çalışma gerçekleştiri

ANLAŞMA KİMLERİ KAPSIYOR?

Elinde lehine sonuçlanan mahkeme kararı veya UÇK kararı olan futbolcuların başvurabileceği bu fonda öncelik ortada ödeme alabileceği bir kulüp kalmayan, kulübü iflas eden, isim değiştirerek eski isminde bir kulüp artık olmayan futbolcular olacak.

GİANNİ İNFANTİNO'DAN AÇIKLAMA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFPro ile gerçekleştirilen anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak, "Bu anlaşma ile alacağını alamayan futbolculara yardım etme sözümüzü tutmuş oluyoruz. Dünya futbolunun yönetim organı olarak görevimizi nasıl yaptığımızı göstermek istiyoruz. Futbol ailesi içinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için buradayız ve bu da oyunun en kilit figürü olan futbolcu ile başlıyor." sözlerini kullandı.

FIFPRO BAŞKANI PHILIPPE PIAT'IN DEĞERLENDİRMESİ

Piat, alacaklarını alamayan futbolcuların mağduriyeti konusunda FIFPro ile anlaşma yapan FIFA'ya teşekkürlerini sunduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son 5 yılda 20 ülkede 50'den fazla kulüp kapatılmak zorunda kaldı. Bu durum, yüzlerce futbolcuyu belirsizliğe sürükledi. Bu fon ile alacağına en çok ihtiyacı olan futbolculara ve ailelerine destek olunacak. Futbolcuya ödemesi çok olan kulüplerin çoğu kapatılarak yeni bir isim alarak yeni bir kulüpmüş gibi ödeme yapmaktan kaçınma yöntemine gitti. FIFPro olarak uzun süredir bu vicdansız uygulamaya karşı mücadele ediyoruz. FIFA'ya bu mücadeleye destek verdiği için teşekkür ediyorum"