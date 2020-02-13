﻿
Ankara Demirspor'un acı günü
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA DEMİRSPOR'UN ACI GÜNÜ

Ankara Demirspor'un acı günü

Ankara Demirspor'un başarılı futbolcularından Hasan Küççük'ün kardeş acısı. Hasan'ın kardeşi Tayfun hayatını kaybetti.

613 Okunma

Ankara Demirspor'un başarılı futbolcularından Hasan Küççük'ün kardeş acısı. Hasan'ın kardeşi Tayfun hayatını kaybetti. Ankara Demirspor kulübü vefat nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı. 

Değerli Futbolcumuz Hasan Küçcük’ün kardeşi Tayfun Küçcük ebedi hayata irtihal etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Şentepe Fatih Camiinde kılınacak, namazın ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

Kardeş acısı yaşayan Hasan bu sene 2.lig kırmızı grupta çıkıtığı 20 maçta 2 gol kaydetti, 1626 dakika oyunda kaldı.
Ankara Demirspor, beraberlikle ayrıldı
Ankara Demirspor'da tek eksik
Ankara Demirspor Zirveden inmiyor
Ankara Demirspor puanı 90+5'te kurtardı
Ankara Demirspor seriyi sürdürmek istiyor
Ankara Demirspor rüzgarı arkasına aldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿