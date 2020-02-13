Ankara Demirspor'un acı günü

Ankara Demirspor'un başarılı futbolcularından Hasan Küççük'ün kardeş acısı. Hasan'ın kardeşi Tayfun hayatını kaybetti. Ankara Demirspor kulübü vefat nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı.
Değerli Futbolcumuz Hasan Küçcük’ün kardeşi Tayfun Küçcük ebedi hayata irtihal etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Şentepe Fatih Camiinde kılınacak, namazın ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.
Kardeş acısı yaşayan Hasan bu sene 2.lig kırmızı grupta çıkıtığı 20 maçta 2 gol kaydetti, 1626 dakika oyunda kaldı.
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