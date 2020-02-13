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Amatör takımları sevindiren haber
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AMATÖR TAKIMLARI SEVİNDİREN HABER

Amatör takımları sevindiren haber

Türkiye Futbol Federasyonu amatör takımların transfer süresinin bir hafta uzatıldığını açıkladı.

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Amatör Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken TFF’den müjdeli haber geldi.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:

“2019-2020 Sezonu Amatör Futbolcu 2. Tescil ve Transfer Dönemi Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi ile son günlerde oluşan olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak Amatör İşler Kurulu kararı ile uzatıldı.

Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan Amatör Futbolcu 2.Tescil ve Transfer Dönemi, 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

Amatör uluslararası transferler ve 18 yaş altı uluslararası transferler ise önceden belirlenen 14 Şubat 2020 tarihi mesai bitiş saatiyle son bulacak.”

Böylelikle takımlar transfer çalışmalarına 1 hafta daha devam edebilecek.

Editör: Sema Demet

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