Amatör takımları sevindiren haber

Amatör Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken TFF’den müjdeli haber geldi.
TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:
“2019-2020 Sezonu Amatör Futbolcu 2. Tescil ve Transfer Dönemi Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi ile son günlerde oluşan olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak Amatör İşler Kurulu kararı ile uzatıldı.
Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan Amatör Futbolcu 2.Tescil ve Transfer Dönemi, 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.
Amatör uluslararası transferler ve 18 yaş altı uluslararası transferler ise önceden belirlenen 14 Şubat 2020 tarihi mesai bitiş saatiyle son bulacak.”
Böylelikle takımlar transfer çalışmalarına 1 hafta daha devam edebilecek.
Editör: Sema Demet
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.