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Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı tekrar edilecek mi?
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GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI TEKRAR EDİLECEK Mİ?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı tekrar edilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu bugün aldığı kararda daha önce maç tekrarı için yapılan 3 başvurunun kabul edilmediğini açıkladı.

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Açıklanan kararda 26 Ocak 2020 tarihinde oynanan Göztepe - Beşiktaş, 24 Ocak 2020'de oynanan Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve 23 Kasım 2019'da oynanan Konyaspor - Beşiktaş maçlarının incelendiğinin ve maçlarının tekrarını gerektirecek bir durum olmadığına karar verildiği açıklandı.
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