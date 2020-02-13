Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı tekrar edilecek mi?

Açıklanan kararda 26 Ocak 2020 tarihinde oynanan Göztepe - Beşiktaş, 24 Ocak 2020'de oynanan Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve 23 Kasım 2019'da oynanan Konyaspor - Beşiktaş maçlarının incelendiğinin ve maçlarının tekrarını gerektirecek bir durum olmadığına karar verildiği açıklandı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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