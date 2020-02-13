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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara'da Ankara amatörü masaya yatırılıyor. Spor Ankara saat 20:00'da Klasspor Tv'de....

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Ankara amatör sporunun sorunlarının masaya yatırıldığı tek program Spor Ankara bu akşam Klasspor TV'de.

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