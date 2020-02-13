Rakipler İzmir'den

Ligin ikincis yarısında aradığını bulamayan ve çıktığı son 4 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Keçiörengücü bu hafta evinde Altay'ı konuk edecek. Topladığı 29 puanla 7. sırada bulunan mor beyazlılar, Altay maçı ile çıkışa geçip playoff iddiasını sürdürmeye çalışacak. Onur Öztürk'ün düdük çalacağı maç pazar saat 14:00 Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.



Bir diğer Ankara ekibi Osmanlıspor ise başka bir İzmir temsilcisi Altınordu'ya konuk olacak. Topladığı 17 puanla düşme hattının 1 basamak yukarısında 15. sırada bulunan ve tehlikeli bölgeden bir an önce kurtulmayı hedefleyen İsmet Taşdemir'in talebeleri bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı arzuluyor. Cuma saat 19:00'da Bornova Stadyumu'nda oyananacak maçta hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.