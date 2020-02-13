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Türk Telekom'un rakibi Fenerbahçe
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TÜRK TELEKOM'UN RAKİBİ FENERBAHÇE

Türk Telekom'un rakibi Fenerbahçe

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası, Dörtlü Final’in ikinci maçında Türk Telekom, 14 Şubat'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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Yeni formatıyla oynanan çeyrek final karşılaşmaları sona erdi.

Türk Telekom,  Pınar Karşıyaka’yı 62-56 mağlup ederek Dörtlü Final’e kalmaya hakkı elde etti.

Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma’yı 100-70 yenerek  Dörtlü Final’e kalma hakkı kazandı.

Böylelikle Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko, 14 Şubat saat 20.30'da Dörtlü Final’de karşılaşacak.

Ankara’da 14-16 Şubat’ta düzenlenecek Dörtlü Final’in karşılaşma porgramı şu şekilde:

14 Şubat Cuma

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko

Editör: Sema Demet

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