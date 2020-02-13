Türk Telekom'un rakibi Fenerbahçe

Yeni formatıyla oynanan çeyrek final karşılaşmaları sona erdi.
Türk Telekom, Pınar Karşıyaka’yı 62-56 mağlup ederek Dörtlü Final’e kalmaya hakkı elde etti.
Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma’yı 100-70 yenerek Dörtlü Final’e kalma hakkı kazandı.
Böylelikle Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko, 14 Şubat saat 20.30'da Dörtlü Final’de karşılaşacak.
Ankara’da 14-16 Şubat’ta düzenlenecek Dörtlü Final’in karşılaşma porgramı şu şekilde:
14 Şubat Cuma
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta
20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko
Editör: Sema Demet
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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