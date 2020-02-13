Spor toto çeyrek finale yükseldi

Deplasmandaki ilk maçta 3-0 mağlup olan Spor Toto'nun, sahasındaki rövanşı 3-1 kazanmasının ardından turun galibini belirlemek için altın set oynandı.
Altın sette rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Spor Toto, son 8 takım arasına kaldı.
Başkent ekibi, çeyrek finalde Volei Municipal ile CEZ Karlovarsko arasındaki eşleşmeden galip gelenle karşı karşıya gelecek.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Iris Stojcic-Fogel (İsrail)
Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer, Gelinski)
Aluron Virtu: Ferreira, Verhees, Malinowski, Walinski, Czarnowski, Lipinski (Koga, Kania, Dosanjh)
Setler: 25-18, 21-25, 25-21, 25-22
Altın set: 15-13
Süre: 123 dakika (24, 26, 27, 27, 19)
Editör: Sema Demet
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.