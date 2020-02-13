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Ankaragücü karşısında bambaşka Fenerbahçe
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ANKARAGÜCÜ KARŞISINDA BAMBAŞKA FENERBAHÇE

Ankaragücü karşısında bambaşka Fenerbahçe

Fenerbahçe,bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi sebebiyle Ankaragücü’ne farklı bir 11’le çıkmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Ankaragücü karşısına sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı.

JAILSON YERİNE FALETTE

Sarı-lacivertli ekipte, 3 haftadır değişmeyen ilk 11’de önemli revizyon olacak. En büyük değişimin savunma hattında yaşanacağı tahmin ediliyor. Son haftalarda ciddi hatalar yapan Jailson yerine, yeni transfer Simon Falette forma giyebilir. Gineli oyuncu, ligdeki siftahını Ankaragücü karşısında yapabilir.

EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNÜYOR

2 ay aranın ardından Kırklareli karşılaşmasında formasına kavuşan Hasan Ali Kaldırım da Ankara’daki mücadelede ilk 11’deki yerini alacak. Hasan Ali Kaldırım, Dirar’ın yerine görev alacak. Ersun Yanal’ın ayrıca sarı kart sınırında yer alan Gustavo’yu, Galatasaray derbisini düşünerek dinlendirmesi bekleniyor. Onun yerine, kaptan Emre Belözoğlu 3 hafta aranın ardından ilk  11’e dönebilir. Yanal’ın ayrıca hücum hattında da değişim yapması, Tolga’nın yerine Deniz ya da Ferdi’yi oynatacağı tahmin ediliyor.

Ersun Yanal, kart sınırında yer alan Muriqi’yi Ankaragücü karşısında skor avantajını ele geçirebilirse kulübeye çekip, yerine Mevlüt’ü oynatmanın planlarını yapıyor.
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