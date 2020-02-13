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Halkbank, Belçika'da mağlup
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HALKBANK, BELÇİKA'DA MAĞLUP

Halkbank, Belçika'da mağlup

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Halkbank, Maaseik Greenyard takımına 3-1 yenildi.

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Halbank karşılaşmaya etkili başlamasına rağmen set 26-22 ev sahibi ekibe gitti: 1-0.

İkinci sette Halkbank farkı 6 sayıya kadar yükseltti.  İki tarafın basit hataları yüksek skorlu bir set oynanmasına sebep oldu. Son iki sayıda hata yapmayan Halkbank, 36-34’le skoru eşitledi: 1-1.

Maaseik Greenyard, üçüncü sete hızlı başladı. Başkent ekibi, sette 25-21’lik skorla mağlup oldu. Maaseik, son seti 25-18 tamamlarken karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Editör: Sema Demet

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