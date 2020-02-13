Hasan Şengel'e plaket verildi

Divan kurulu toplantısına katılan Başkan Murat Cavcav, “Hasan Ağabey’e çok teşekkür ediyorum. Hem başkanlığı döneminde, hem divan kurullarında hem de kongre üyemiz olarak bu kulübe sonsuz emekleri oldu. Üyeliğinin 55.yılını tekrar kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.

Divan Kurulu Başkan Vekili Oktay Arıca da “Hasan Şengel başkanımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ona bu plaketi vermek benim için onurdur. İnşallah on yıl sonra da ben böyle bir plakete, onura layık görülürüm.” dedi.

Son olarak konuşma yapan Hasan Şengel, “Beni onurlandırdınız, her birinize teşekkür ediyorum. Camiamızın bu birlik beraberliği beni mutlu ediyor. İnşallah takımımız da güzel yerlere gelecek. Buna itimadım sonsuz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Hasan Şengel, 1976-1977 yılları arasında Gençlerbirliği kulübünün başkanlığını üstlenmişti.

Editör: Sema Demet