Türk Telekom yarı finalde

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Pınar Karşıyaka’yı 62-56 mağlup eden Türk Telekom, Dörtlü Final’e kaldı.

Mücadeleye etkili başlayan Türk Telekom, Muhammed Baygül ile art arda pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak 5. dakikayı 11-4 önde tamamladı. Türk Telekom, iyi savunma yaptığı ilk periyodu Wiltjer’ın da boyalı alandan skora katkısıyla 17-10 önde bitirdi.

Ev sahibi takım, ikinci periyodun başında Harris’in üç sayılık basketiyle farkı çift haneye (22-12) yükseltti. Periyodun son 4 dakikasına Türk Telekom’un 27-19 üstünlüğüyle girilse de savunmasını sertleştiren ve M’Baye’nin devreye girmesiyle hücum gücünü artıran Pınar Karşıkaya, 8-0’lık seriyle 27-27’lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Üçüncü periyoda 5-0’lık seriyle başlayan Türk Telekom’a 6-0’lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 25. dakikada mücadelede ilk defa öne geçti. Skor: 32-33. Pınar Karşıyaka’nın skor üstünlüğü kısa süre devam ederken, ev sahibi ekip, üçüncü periyodu Wiltjer’ın turnikesiyle 41-38 önde tamamladı.

Son periyoda etkili başlayanTürk Telekom, 34. dakikada skoru 52-46 yaptı. Kıyasıya mücadelede 62-56 galip ayrılan Türk Telekom, başkentte yapılacak Dörtlü Final’e adını yazdırmayı başardı.

Editör: Sema Demet