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Akdoğan: Ligde kaldığımızda şampiyon olduk diyeceğiz
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AKDOĞAN: LİGDE KALDIĞIMIZDA ŞAMPİYON OLDUK DİYECEĞİZ

Ankaragücü mali saymanı ve taraftardan sorumlu yöneticisi Önder Akdoğan Klasspor’a özel açıklamalarda bulundu.

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 Önder Akdoğan tüzük değişikliği hakkında, “Şu an bizim 978 delegemiz var. 978 tane delege 2020 yılında kayıt yapabiliriz. Ankaragücü taraftarının, camiasının Türkiye’nin kulüp nazarında önünü açmış olduk.  Herkes kulübe gelip,  delege olabilir.  Taraftarlarımızı kulübe delege olmak için özellikle buradan davet ediyorum. Biz bu delegelik ile ilgili geçmişte de yapılan bir şey vardı. Ankaragücü’ne kalıcı bir  gelir sağlayalım istiyoruz.  Bunu bir delege kartla, bankamatik kartla, kredi kartıyla özdeşleştelim, hem delege ücretini, hem yıllık aidatını Ankaragücü’ne bir katkısı olsun dedik.  Önüzümüzdeki hafta bir rakam açıklarız. “ dedi.

 Transfer yasağının kaldırılması için çok mücadele ettiklerini belirterek“Bir tane transfer yasağı cezası alan, Süper Lig’de mücadele eden bir kulübümüz tek bir dosya yüüznden 8 veya 9 yıl uğraştı açabilmek için. Oyunculardan indirim alarak biz bu dosyalarda anlaştık. Ricada bulunduk. Bu süreci biraz gizli, sakin götürelim dedik. Buradaki amaç Ankaragüc’nün borç yükünü hafifletmekti.  Ankaragücü’nde bir futbolcuyu transfer ederken, yine kimseye çatmak istemiyorum ama eskiden 7 kişi kurbana girerdi 7 tane menajer girmiş. Gece 3’e 4’e 5’e kadar mücadele verdik. “ ifadelerine yer verdi.

 Ankaragücü’nün layık olduğu üst sıralara geleceğinin altını çizerek “Yapılan transferler oturdu 2 maçtır.  Bundan sonra Fenerbahçe maçında göreceğiz. Gençlerbirliği maçında göreceğiz. Ankaragücü layık olduğu daha üst sıralara gelecek. Bu sene biz ligde kaldığımızda şampiyon olduk diyeceğiz. “ şeklinde konuştu.

 Editör: Sema Demet
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