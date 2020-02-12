Murat Köse’den Ankaragücü’ne tam destek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kongre sonrası Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ın sorularını yanıtladı. Ankaragücü’nün tüm Ankaralıların olduğunu ve Ankaragücü’nü gönülden desteklediğini vurgulayan Köse, “Ankaragücü’nün her türlü yanındayım. Başkanlık bir yana Ankaragücü taraftarı olmak diğer yana.” dedi.
“Hem bireysel olarak hem kurumsal olarak Ankaragücü’nün yanındayız.”
Kongrelerde bir takım olaylar olduğunu fakat bugünki kongrenin güzel geçtiğini belirten Köse, “Hem bireysel olarak hem kurumsal olarak her türlü Ankaragücü’nün yanındayız. Gücümüz nisbetinde ne kadar destek olabilirsek diye çabalıyoruz. Mamak’ta da hem belediye olarak hem altyapı olarak desteklemek istiyoruz. Gençlerimizin futbolla ve sporla buluşması için de çalışmalar yapacağız. Mamak’ta gençlerimizin en az bir alanda lisanslı spor yapmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Haber: Merve Kılıç
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.