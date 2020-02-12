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Murat Köse’den Ankaragücü’ne tam destek
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MURAT KÖSE’DEN ANKARAGÜCÜ’NE TAM DESTEK

Köse: “Başkanlık bir yana Ankaragücü taraftarı olmak başka bir yana”

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 Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kongre sonrası Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ın sorularını yanıtladı. Ankaragücü’nün tüm Ankaralıların olduğunu ve Ankaragücü’nü gönülden desteklediğini vurgulayan Köse, “Ankaragücü’nün her türlü yanındayım. Başkanlık bir yana Ankaragücü taraftarı olmak diğer yana.” dedi.

“Hem bireysel olarak hem kurumsal olarak Ankaragücü’nün yanındayız.”

 Kongrelerde bir takım olaylar olduğunu fakat bugünki kongrenin güzel geçtiğini belirten Köse, “Hem bireysel olarak hem kurumsal olarak her türlü Ankaragücü’nün yanındayız. Gücümüz nisbetinde ne kadar destek olabilirsek diye çabalıyoruz. Mamak’ta da hem belediye olarak hem altyapı olarak desteklemek istiyoruz. Gençlerimizin futbolla ve sporla buluşması için de çalışmalar yapacağız. Mamak’ta gençlerimizin en az bir alanda lisanslı spor yapmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber: Merve Kılıç

 

 
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