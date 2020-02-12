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Fatih Mert'ten çok özel açıklamalar...
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FATİH MERT'TEN ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR...

Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert, Klasspor’a özel açıklamalar yaptı.

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Takımın ekomik durumu hakkında “Bizim bunları son aşamaya getirmemiz lazım. Bir an önce çözmemiz lazım. Tabii ekonomik sıkıntılar hala devam ediyor. Kolay değil bu işler. Tabii kaynak bulmamız lazım. Yeni kaynaklar lazım. Mevcut takıma ödeme yapmak lazım. “ dedi.

 

İki futbolcuyu yakından izlediklerini belirterek “Biz şu anda iki tane futbolcuyu takip ediyoruz.  İki futbolcuyu izlyoruz.Gidecekler o futbolcuları seyretmeye gidecekler yurt dışına.  Başladık biz zaten çalışmaya.  Bu kadroyla birlikte de inşallah ligde kalırız.  Kadroya güveniyorum, çok güveniyorum.  Çokta transfer ihtiyacı olmayacak. “ şeklinde konuştu.

 

İlk defa store hakkında Klasspor’a açıklama yaparak, “Yeni Malatyaspor maçına bir gün önce gittik. Akşam biraz dolaşalım diye çıktık. Şehir merkezinde bir tane store gördüm. Çok güzel olmuş. Fotoğraflarını çektik, Mansur Başanımıza mesaj attım. Bizde de böyle bir yer olabilir mi? Rica ettim. Pozitif yaklaştı. Neden olmasın bakarız diye ddönüş yaptı.  Çok güzel olur böyle bir şey olursa. Kızılay’da ve bir tane AVM’de bir mağaza bunlar söz , taahüt değil.” İfadelerine yer verdi.

Editör: Sema Demet

 

 

 
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