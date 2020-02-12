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Üyelikten çıkarılanlar için af söz konusu mu?
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ÜYELİKTEN ÇIKARILANLAR İÇİN AF SÖZ KONUSU MU?

Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert Klasspor’a özel açıklamalarda bulundu.

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Başkan Fatih Mert, aidat sebebiyle üyelikten atılanlar hakkında “Bunların hepsini tek tek incelettireceğim. Bana özelden yazanlar oldu.  Mesaj atanlar oldu. Twitter’dan yazanlar oldu. Ben bunların hepsine baktırdım aslında.  Ama bakılmadık insanlar var.  Bunların hepsine bakacağız eğer bir af yapılabilirse ona bakacağız. Bunların hepsini yasal sınırlar ve çerçeveler içerisinde olabilir.  Bana kalsa ben Ankaragücü taraftarı olan gördüğüm atılan her kişiyi, herkesi almak isterim. Yasal sınırları nedir bunların onu ben bilmiyorum. Onlara bakacağız. Belki diyeceğiz ki getirin şu kadar gün içerisinde aidatınızı yatırın sizi affediyoruz. Yaparız diye düşünüyorum.  Eski üyelerimizi tekrar alıp, delegeliğe kaydedip, bunlarda bir şekilde işin içerisinde olabilir. “ dedi.

Editör: Sema Demet
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