Fatih Mert: Ankaragücü’nde bir divan olmasını istiyorum

Fatih Mert, divan kurulu kurulmasını istediğini belirterek, “Tüzük tadilinin daha kapsamlı ve daha geniş olmasını istiyordum. Zaman kısa, takımın durumu belli, stres çok fazla. Ben Ankaragücü’nde bir divan olmasını istiyorum. Bir akil heyet olsun Ankaragücü’nde. Yönetimler tek başına olmasın. Bir akil heyetiş olabilir bu kulübün. Bir divan heyeti olsun. Köstek olan değil destek olan, vizyon sahib, misyon sahibi insanların olacağı bir divan heyeti ya da buna benzer bir şekilde divan heyeti olması gerekiyor. Bu kongrede yapmama sebebimiz Haziran’da zaten genek kurulumuz var. Onun için bugün bunları yapmadık. Sadece tek maddeyle delegeliğin açılması kısmını yaptık. Haziran’daki kongrede bunuda ekleyeceğiz.” dedi.

Editör: Sema Demet