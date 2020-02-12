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Murat Ağcabağ da kongreye katıldı
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MURAT AĞCABAĞ DA KONGREYE KATILDI

Murat Ağcabağ da kongreye katıldı

Ankaragücü’nde bugün gerçekleştirilen tüzük değişikliği kongresine Murat Ağcabağ’da katıldı.

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Ankaragücü eski asbaşkanı Murat Ağcabağ, Mehmet Yiğiner yönetiminden ayrılarak başkan adaylığını açıklamıştı. Yapılan iki kongreye de yönetim kurulu üyelerinin kulüp üyesi yapılmadığı için girmeyen ve başkan adayı olamayan Murat Ağcabağ, bugün gerçekleştirilen Tüzük Kongresinde yerini aldı.

Aday olmasındaki en büyük engel olan yüzde 5 kotasının kaldırılması için oyunu kullanan Murat Ağcabağ, kongrenin tamamlanması ardından salondan ayrıldı.

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