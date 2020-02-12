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Fatih Mert: Her şey Ankaragücü için daha güzel olacak
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FATİH MERT: HER ŞEY ANKARAGÜCÜ İÇİN DAHA GÜZEL OLACAK

Fatih Mert: Her şey Ankaragücü için daha güzel olacak

Fatih Mert tüzük değişikliği kongresinde açıklamalarda bulundu.

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Fatih Mert, “Bugün Ankaragücü için tarihi günlerden birisi. Tüzükte yaptığımız değişiklik ile bundan sonra taraftarımız Ankaragücü’nde delege olabilecek. 100 gün önce yaptığımız kongrede takım bize emanet edildi. Zorluğun, sıkıntının içinde, hak ettiğimiz kadroyu kurmayı başardık. İki haftadır da bunun meyvelerini almaya başladık. Biz hayali hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, olmayacağız da. Bu sene planımız takımı ligde tutmak. Amaç takımımızı iyi yerlere getirmek. Bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Ankara’da bir spor çalıştayı oldu, bu çalıştaya başından sonuna kadar katılan sadece Fenerbahçe ve Ankaragücü oldu. 100 gündür takım daha iyi temsil ediliyor. Bizim kulübümüz sadece futbol olarak ligden düşmemeye odaklı. Diğer branşlarda hiçbir söz hakkımız yok. Tandoğan’da kapalı spor salonu kiraya verilmiş. Bayan voleybol takımımız vardı, erkek basketbol takımımız vardı. Hentbol takımımız vardı, bisiklet takımımız vardı eskiden. Bunlar şu an olmadığı için çalıştay sırasında çok üzüldüm. Branşlarda da kendimizi temsil etmemiz lazım. İnşallah el birliğiyle bu branşları da kuracağız” ifadelerine yer verdi.

"BÜYÜK ZORLUK ÇEKTİK, EMEK VERDİK"

Puan silme cezası hakkında birçok dosya olduğunun altını çizen Fatih Mert, şu açıklamaları yaptı:

“En büyük sorunumuz 3 puan cezası ve trasfer yasağı ile ilgiliydi. Dosyalar vardı puan silme ile ilgili. Yönetime gelince ilk işimiz puan silme cezası için olan dosyalar ile ilgilenmek oldu. Daha sonra transfer yasağı ile ilgilendik. Büyük zorluk çektik, emek verdik ve bu dosyaları temizledik. Arkadaşlarımız takımın ikinci lige düşmesine engel oldu emekleriyle. Elimizde 5 adet dosya kaldı onları da halletmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri mevcut kadroda çok şey değiştirdik. Neredeyse tüm futbolcularımız ile sorunlarımız vardı parasal anlamda. Borçların ödenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, özellikle Fahri Koca’ya. Her şey şeffaf olacak demiştik. Biz burada olduğumuz sürece inşallah her şey şeffaf olacak."

Kulubün borcu hakkında, "Kulübü aldığımızda borç 295 milyon 908 bin 654 liraydı artı faizler. 261 milyon 574 bin 667 lira şu anki borcumuz." dedi.

Yapılan transferlerin ücretleri hakkında "Ali imdatın oğlu 500 bin lira değil asgari ücrete transfer ettik. Oktay kafkaslı'nın oğlu asgari ücretle bu kulüpte oynamaktadır." açıklamasını yaptı.

Fatih Mert konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kulubün tarih olmasına engel olduğu ve destekte bulunduğu için teşekkür ederiz. Mansur Yavaş'a deteklerinden dolayı teşekkür ederiz. İçişleri bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederiz. Gece gündüz demeden çalışan yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

Bundan sonra Ankaragücü için her şeyin daha iyi olacağını belirterek "Ankaragücü, hak ettiği şekilde yönetilecek. Hak ettiği yerlerde olacak. Bu bir bayrak yarışı olmalı. Gereksiz tartışmalar oldu. İç meselelerden dolayı maalesef camia olamadı. İnşallah her şey Ankaragücü için bundan daha güzel olacak." şeklinde konuştu.
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Irfan
12 Şubat 202014:59
Sağolun başkanım emeginize elinize sağlık
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